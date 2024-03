Mafia a Bari, Meloni: “Nessun utilizzo politico su ispezione Comune”

“Le accuse di utilizzare politicamente queste misure le reinvio al mittente. Noi non abbiamo fatto nessuna forzatura. Avremmo fatto una forzatura se non avessimo disposto un accesso ispettivo che sarebbe stato disposto nella stessa condizione per qualsiasi altro comune italiano”. Ha risposto così la premier Giorgia Meloni risponde in merito alla vicenda relativa al capoluogo pugliese e alla decisione del ministro Piantedosi di istituire una commissione per verificare o meno se sia necessario sciogliere il Comune di Bari in seguito a quanto emerso dall’inchiesta Codice Interno.