Sparatoria dopo un litigio, gambizzato 48enne nel Barese

Prima la segnalazione ai carabinieri di Altamura da parte degli operatori sanitari, poi l’intervento dei militari. E’ accaduto all’ospedale di Altamura dove, poco prima, si era presentato un 48enne originario di Gravina, con precedenti di polizia, con alcune ferite da arma da sparo al fianco e ad una gamba.

L’uomo, che è stato ricoverato per le cure necessarie, non è in pericolo di vita. I militari, al termine delle prime verifiche, hanno ricondotto l’aggressione ad un litigio – avvenuto in precedenza a Gravina – tra il ferito ed un 42enne originario di Gravina, con precedenti di polizia, al culmine del quale quest’ultimo avrebbe esploso alcuni colpi con un’arma in suo possesso, prima di allontanarsi a bordo della propria autovettura. Il 42enne è stato rintracciato ed arrestato: dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Sul posto dell’aggressione è intervenuta anche la “SIS – Sezione Investigazioni Scientifiche” del Comando Provinciale di Bari per effettuare un sopralluogo e raccogliere ogni possibile traccia utile a ricostruire la dinamica dei fatti.