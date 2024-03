Vendola su racconto Emiliano: “Iperbolico da memoria alterata”

“Credo che il popolo di Bari abbia offerto una rappresentazione precisa del giudizio su questi ultimi 20 anni, in cui la città è stata radicalmente trasformata, con Decaro da sempre parte attiva nella lotta ai clan. La reazione del centrodestra e il tentativo di truccare la partita delle elezioni imponendo al ministro Piantedosi quella commissione ha generato tanta indignazione. Ma per abbracciare Decaro e non Emiliano. Per lui non ci sarebbe stata una reazione di questo tipo, le sue parole sono state scomposte e il suo stile sopra le righe”. Lo ha detto l’ex governatore della Puglia e presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola nel corso del programma Un Giorno da Pecora, su Rai Raio1, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo Vendola, il racconto di Emiliano è “iperbolico, è stata una memoria un po’ alterata quella che ha parlato in lui. Ha fatto un danno, ha sovrapposto un racconto alterato a tutta la città di Bari” – ha concluso.