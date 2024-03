Voto scambio a Bari, Melchiorre: “Orgoglioso di aver perso nel 2019”

“Se molte persone che hanno sostenuto il candidato vincente alle primarie del centrodestra nel 2019 sono andate in galera per voto di scambio, sono orgoglioso di aver perso quelle primarie”. A pronunciare queste parole il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, nel corso della conferenza stampa indetta dai parlamentari pugliesi del centrodestra, in seguito alle polemiche emerse dopo la nomina della commissione di accesso decisa dal ministro Piantedosi per valutare o meno la possibilità di sciogliere il Comune di Bari per mafia.

“Se il candidato sindaco di allora – ha proseguito riferendosi a Pasquale Di Rella – oggi è nel comitato dei saggi per le primarie del centrosinistra, è come se Dracula fosse andato a presiedere l’associazione dei donatori di sangue. Lo stesso Michele Laforgia ha detto che le primarie possono essere inquinate, ma oggi partecipa, vedo molta incoerenza” – ha concluso.