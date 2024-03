Auto contro albero nel Foggiano, un morto e due feriti

Un morto e due feriti. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 99, nei pressi di Candela, nel Foggiano. A perdere la vita un 85enne del posto che viaggiava a bordo di una Mercedes classe C con il nipote di 21 anni e un’anziana di 87, entrambi feriti. L’auto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso aderenza con l’asfalto reso viscido dalla pioggia uscendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa contro un albero. Per l’85enne non c’è stato nulla da fare, l’anziano è morto sul colpo. Mentre suo nipote, alla guida dell’auto e la donna a bordo, sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati con l’elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti.