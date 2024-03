Azzannata dal cane di famiglia, ferita bambina di 5 anni in Salento

Tanta paura per una bambina di 5 anni morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, nel Salento. La piccola stava dormendo quando il cane di famiglia, un pitbull, si sarebbe avvicinato alla bambina e l’avrebbe azzannata alla testa e al polpaccio. La bambina è stata prima portata all’ospedale di Tricase e poi al Vito Fazzi di Lecce dove è nel reparto di rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.