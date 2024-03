Bari, chiesero aiuto al clan: licenziate le due vigilesse

Sono state licenziate le due vigilesse coinvolte nelle indagini dell’inchiesta “Codice interno” condotta dalla Dda Bari. Le due, secondo quanto emerso, avrebbero chiesto aiuto ai clan dopo alcuni insulti. Per questa ragione le due erano state prima sospese. In data odierna è stato notificato il provvedimento di licenziamento. Più nello specifico, le due vigilesse della polizia locale di Bari, avrebbero chiesto aiuto per punire una persona che, dopo aver ignorato un semaforo rosso, avrebbe insultato le due agenti con frasi pesanti. Per risolvere, le due, si sarebbero rivolte a un fedelissimo del clan mafioso Parisi.

Foto repertorio