Bari, Torre Quetta apre a Pasquetta: ecco il programma

Torre Quetta è pronta a presentarsi alla città per la nuova stagione di divertimento estivo e svago in riva al mare, dopo le aperture straordinarie per San Patrizio e per il week end delle Palme la spiaggia è pronta a dare il via alla stagione 2024, a partire già da domenica 31 Marzo e con festa inaugurale il giorno di Pasquetta, 1 Aprile.

Tante le novità di quest’anno, a partire dall’offerta sempre più diretta ad un pubblico che va dai più piccoli ai più grandi, per una Torre Quetta da vivere sin dal mattino fino a notte. Perciò per questa stagione, vedremo aperture prolungate dei chioschi dal mattino fino a sera. L’offerta food del 2024 è protagonista, con una vasta scelta di specialità, dalla spaghetteria alle frittura di pesce, passando per lo street food barese di panzerotti fritti e focaccia, carne alla brace, pizza, assassina, specialità messicane e irlandesi, colazioni e frutta fresca.

Le scelte di quest’anno, tra conferme e nuove proposte, pertanto prevedono:

Chiosco 1 – JOY’S PUB, storico pub irlandese della città;

Chiosco 2 – LA PARILLA, american bar e punto di riferimento della movida barese;

Chiosco 3 – FRUIT BEACH BAR, il bar centrale della spiaggia;

Chiosco 4 – una PANZEROTTERIA E FOCACCERIA centrale per portare il classico street food barese anche a Torre Quetta;

Chiosco 5 – LA BOMBETTERIA, il punto di riferimento per la carne alla brace in riva al mare;

Chiosco 6 – FRISH, la nuova friggitoria di pesce con le sue deliziose specialità di mare;

Chiosco 7 – una SPAGHETTERIA E ASSASSINERIA, che con i suoi primi piatti, poke e insalate, aggiunge gli spaghetti all’assassina e la spaghetteria espressa nella nostra offerta food;

Chiosco 8 – ENZO E CIRO, storica pizzeria di Bari e grande certezza per Torre Quetta

Programma inaugurazione

TORRE pas QUETTA

1° APRILE 2024 dalle ore 10:00

Il giorno di Pasquetta, 1° aprile Torre Quetta aprirà le sue porte con la grande festa inaugurale tra concerti live, dj set ed animazione per i più piccoli. Lungomare Di Cagno Abbrescia – snc 70126 – Bari

Programma della giornata:

• ore 10:00 (postazione torre) ANIMAZIONE PER I PIU’ PICCOLI con mascotte e trucca bimbo

• ore 10:00 (postazione centrale) DJ SET in vinile sound funk R&b

• ore 12:00 (postazione sud) DJ SET

• ore 12:00 (postazione nord) CONCERTO BARI BLUES CONNECTION LIVE blues

• ore 12:30 (postazione centrale) CONCERTO THE GOOD OLE BOYS LIVE Rock’n’ Roll

• ore 15:00 (postazione centrale) DJ SET in vinile sound funk R&b

• ore 15:00 La Parilla propone il suo Party