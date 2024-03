“Costa e campagna libere da volumetrie”, ok al piano Costa Sud

È stato approvato ieri, 25 marzo, in Consiglio comunale il piano urbanistico Costa sud, che ha l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e le volumetrie, spostando le nuove edificazioni dalla costa a Japigia e Sant’Anna. “Si tratta di una delibera importante – ha detto il primo cittadino Antonio Decaro – l’atto più importante di questa amministrazione, un’anticipazione del futuro Pug, che interessa un’area di 935 ettari con 27mila e 400 abitanti”.

“Questo è un progetto ambientale di grande respiro, integra la città nuova in quella esistente. Si riducono le volumetrie e vengono ricollocate, liberando le aree agricole da previsioni edificatorie residue”, ha detto ancora.

Il Comune dice addio a quartieri satelliti e punta sul liberare dai volumi le zone costiere e di campagna, restituendo volumetrie in zone precise come Japigia, per ricompattare la città.

Il piano urbanistico Costa Sud ha portato ad una riduzione del consumo del suolo del 62,80 per cento e a un decremento di un milione e 245mila di metri cubi di volumetrie. “E’ la prima volta che accade in città – ha continuato ancora il primo cittadino – spostiamo le volumetrie di Punta Perotti a Japigia, salvaguardiamo la costa anche nell’area di Torre Carnosa dove si progettavano palazzi sulla spiaggia sul modello Dubai, d’altronde anche contro legge”.

In Consiglio sono stati approvati anche gli ultimi due progetti che mancavano per il parco Costa Sud, il lotto 1 d il lotto3 corrispondenti alle zone di Punta Perotti e Torre Carnosa.