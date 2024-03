Crolla il ponte di Baltimora a causa di un urto di una nave

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte in seguito all’urto con una nave cargo: lo riportano i media internazionali. Numerosi veicoli che stavano attraversando il ponte di Baltimora crollato in seguito all’urto con una grande nave mercantile sono caduti in acqua: lo ripota il Guardian, precisando che l’urto è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia). Alla Bbc il responsabile della comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Baltimora Kevin Cartwright ha confermato il crollo, aggiungendo che sette persone e diversi veicoli sono caduti nel fiume.

La nave che ha urtato il ponte ha preso fuoco ed è affondata.

Tutti i membri dell’equipaggio del mercantile Dali che ha provocato il crollo del ponte Francis Scott-Key di Baltimora sono illesi. Lo ha reso noto la società armatoriale. A bordo della nave c’erano due comandanti. La causa della collisione deve essere ancora determinata e i proprietari stanno collaborando con le autorità, secondo una dichiarazione resa al New York Times.

Tutte le strade dirette a Baltimora sono state chiuse. E’ stata chiusa anche la I-695 che usava il ponte per far superare agli automobilisti il porto e evitare il centro della citta’.

(foto X)