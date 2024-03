Puglia, istituita la Giornata regionale della costa

È stata istituita oggi e si terrà ogni 12 aprile, la “Giornata regionale della costa” in Puglia. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando la proposta di legge, passata all’unanimità, con un emendamento aggiuntivo che ha come obiettivo quello di “sviluppare e valorizzare il sistema costiero, inteso come risorsa scientifica, ambientale, paesaggistica, storica, culturale, sociale ed economica”.

La Puglia è la prima regione italiana ad istituire la ricorrenza in questione che si terrà il giorno successivo alla “Giornata del mare e della cultura marina” in vigore in tutta Italia. Per l’occasione saranno organizzate manifestazioni pubbliche, incontri e tavoli di approfondimento, ma anche iniziative finalizzate a “Promuovere nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni la cultura e la conoscenza della costa e delle peculiarità connesse alla sua tutela e fruizione”. Nell’ambito delle iniziative, la Regione intende anche promuovere, in collaborazione con le capitanerie di porto, tramite accordi o intese con i soggetti istituzionali competenti, iniziative finalizzate alla gestione integrata della costa.

Foto repertorio