Sanità, la denuncia: “In Puglia ancora lunghe liste di attesa”

“Dopo la nostra segnalazione di oscuramento dei dati sulle liste d’attesa in sanità, sono stati finalmente pubblicati, relativi all’intero 2023 e per ogni provincia pugliese, e noi li abbiamo riportati nella sezione ‘liste d’attesa’ del portale pugliainazione.it. Il monitoraggio mostra palesemente l’incapacità della Puglia di rispondere entro i tempi previsti, sia pur con qualche luce che però non è in grado di fare giorno. Ne deriva che ancora tantissimi pugliesi, quotidianamente, si vedono costretti a rivolgersi alle prestazioni a pagamento”. A pronunciare queste parole il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, con i consiglieri regionali Sergio Clemente, Ruggiero Mennea, capogruppo e il responsabile regionale sanità Alessandro Nestola, tornando su un tema più volte dibattuto.

“Tutto questo – proseguono i consiglieri – mette in evidenza anche la mancata esecuzione, da parte delle burocrazie sanitarie regionali e provinciali, delle delibere della Giunta regionale, in particolare quelle dell’aprile e del novembre 2023. Ciò significa che bisogna procedere al più presto a riformare l’intero apparato burocratico della sanità, attraverso una rotazione che abbia il gusto dello smantellamento di un terribile andazzo connotato da evidente inerzia” – concludono.