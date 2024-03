Allarme bomba ad Andria, evacuata una scuola: trovato un biglietto

La scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele, che si trova in piazza Trieste e Trento ad Andria, è stata evacuata questa mattina dopo il ritrovamento di un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno. Il biglietto è stato trovato sul cancello di ingresso di via Genova dell’istituto scolastico. “A Trani ci avete scoperto così abbiamo cambiato obbiettivo”, si legge sul foglio a righi attaccato con dello scotch accanto alla scuola. “Se ci tenete alla vostra pelle e dei ragazzi – prosegue il messaggio scritto in stampatello e con qualche errore grammaticale – controllate bene perché è ben nascosta”. “Siete degli insetti. In nome di Halla”, è la conclusione dello scritto. Sono in corso accertamenti da parte della polizia e degli artificieri. Non si esclude possa trattarsi di un atto emulativo e che sia un falso allarme bomba. Il 25 marzo a Trani c’è stato un allarme bomba in stazione e le scuole sono rimaste chiuse. Stesso allarme ha riguardato le stazioni di Barletta e Bari-Palese. La circolazione ferroviaria tra Barletta e Bari è stata sospesa per circa 10 ore con pesantissime conseguenze per i viaggiatori.