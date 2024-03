Ancora il caso Bari su Viva Rai2, Fiorello “impreca” in dialetto

Su Viva Rai2 Fiorello torna a parlare nuovamente dello scandalo a Bari e della recente dichiarazione del governatore Michele Emiliano in merito ad un incontro nel 2008 tra lo stesso Emiliano, l’allora assessore Antonio Decaro e la sorella del boss. Incontro smentito dallo stesso Decaro. “Non sa se si chiama Michele o Emiliano. ‘Con il sindaco Decaro siamo amici fraterni’, tanto che gli ha regalato un’agendina con tutti i numeri dei boss” – aggiunge con ironia il conduttore – Emiliano, non dica nulla per difendere Decaro, ogni volta che parla dall’ufficio del sindaco si sente imprecare”. E il conduttore usa insulti in barese.

https://www.raiplay.it/video/2024/03/Viva-Rai2-Puntata-del-27032024-35435571-4c7f-4893-9e7a-8143eba5ecc1.html