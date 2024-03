Bari, più parcheggi per i residenti: oltre 1200 firme raccolte

Sono 1261 le firme raccolte per la petizione promossa dal consigliere municipale Giuseppe Corcelli, per chiedere di riservare almeno 500 posti auto per i residenti del Murattiano. “Tale richiesta si rende necessaria in ragione della presenza di svariate zone pedonali, esistenti e di prossima realizzazione – spiega Corcelli – allo stato, proprio nel quartiere Murat sono fortemente diminuiti gli spazi dedicati a parcheggio, anche a pagamento, con conseguente aumento di passi carrabili, spazi riservati per la sosta di disabili e dedicati al carico e scarico (che andrebbero censiti e periodicamente verificata la relativa funzionalità), oltre alla presenza – durante prolungati periodi dell’anno – di pedane su strada, dedicate alla somministrazione di cibi e bevande da parte di attività di ristorazione. Appare del tutto evidente come tale condizione penalizzi notevolmente gli abitanti di questo quartiere, riducendo notevolmente la disponibilità numerica di posti auto, che, peraltro, su molte strade non consentono l’utilizzo del pass ZSR rilasciato agli stessi residenti”.

I residenti chiedono anche un miglioramento del sevizio pubblico, con l’utilizzo di navette più veloci in modo da favorire il raggiungimento dei negozi da parte dei clienti. L’obiettivo è di discutere della petizione entro la fine del mandato.

Intanto monta la polemica sui social per nuovi posti auto riservati a Madonnella, vicino al Petruzzelli. “Non solo i posti riservati ai carabinieri a Madonnella – scrive un residente nel gruppo Comitato di salvaguardia zona umbertina – perché riservare dei posti ai VVFF quando all’ interno del Petruzzelli c’è un ampio parcheggio? Di chi sono tutte quelle macchine parcheggiate all’ interno?”