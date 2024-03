Dai Depeche Mode a Silvestri, il week end di Pasqua sarà in musica

Domani i Depeche Mode sono in concerto al Forum di Assago (MI), Daniele Silvestri è ancora all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Samuele Bersani è di scena al Teatro Sociale di Valenza Po (AL), Massimo Ranieri al Teatro Metropolitan di Catania, Simona Molinari al Teatro Carcano di Milano, Andrea Appino al Retronouveau di Messina, Sagi Rei al Blue Note di Milano, Maninni all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Venerdì Daniele Silvestri replica all’Auditorium Parco della Musica di Roma, la PFM è in concerto al Teatro Donizetti di Bergamo, Gianluca Grignani al Circolo Arci Fuori Orario di Taneto di Gattatico (RE), Andrea Appino è di scena ai Candelai di Palermo. Sabato i Depeche Mode tornano al Forum di Assago (MI), Gianluca Grignani è al Mamamia di Senigallia (AN), Fred De Palma al Matis Club di Bologna, Paolo Benvegnù alla Scumm di Pescara, gli Statuto al Diavolo Rosso di Asti, Cosmo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, Andre Appino al Land di Catania. Domenica Mario Venuti è a Piazza del Popolo di Floridia (SR), Bob Sinclair al Peter Pan di Misano Monte (RN), Amedeo Minghi all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, Peppe Voltarelli ed Enrico Capuano al Campo Sportivo di Tredozio (FC).

Lunedì al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (FI) andrà in scena una serata con Dolcenera, Peppe Voltarelli, Enrico Capuano, Lorenzo Baglioni, Nevruz dedicata alla ricostruzione dopo l’alluvione, mentre Andrea Appino è in cartellone all’Eremo Club di Molfetta (BA). Martedì Samuele Bersani è di scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Cosmo alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, Mercoledì i Pinguini Tattici Nucleari sono al Palazzo del Turismo del Lido di Jesolo (VE), i Subsonica al Pala Unical di Mantova, Loredana Bertè al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, Gianluca Grignani all’Alcatraz di Milano, Gazzelle al Palazzo dello Sport di Roma, i Kolors al Forum di Assago (MI), Paolo Belli al Teatro delle Celebrazioni di Bologna, Rossana Casale al Teatro Facchini di Medolla (MO).