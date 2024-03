Ok al nuovo codice della strada: c’è la revoca definitiva patente

Dopo tanto tempo e numerose voci di corridoio, il nuovo codice della strada previsto per il 2024 è stato approvato in via definitiva dalla Camera.

Chi violerà le infrazioni dovrà fare i conti con le nuove restrizioni e sanzioni. Nella nuova normativa si discute della possibilità di subire l’ergastolo della patente di guida, che in poche parole equivale al ritiro definitivo per tutto l’arco della restante vita dell’automobilista. I comportamenti più gravi verranno puniti con delle pene più severe. Per scoraggiare degli atti che potrebbero compromettere la vita delle persone (specialmente su strada), il Ministro Matteo Salvini ha previsto l’ergastolo della patente di guida per reati quali: fuga per mancato soccorso o per aver provocato un sinistro, per essere sotto effetto di sostanze stupefacenti o aver intrapreso atteggiamenti così pericolosi tanto da far rischiare la vita a terzi.

“E’ una bella giornata – ha detto il ministro Matteo Salvini – perché proprio in queste ore il Parlamento approva finalmente il nuovo codice della strada che prevede più controlli, più educazione stradale, più rigore. Il disegno di legge sulla sicurezza stradale – ha messo in evidenza il ministro – prevede più rigore per chi sbaglia, quindi ritiro della patente per chi guida ubriaco, drogato, per chi abbandona animali, per chi usa il telefonino”.

“Insieme a questo – ha continuato – da nord a sud, investiamo miliardi in nuove strade, come il nuovo tracciato della Potenza-Melfi: sono contento. Sono belle giornate perché dobbiamo assolutamente ridurre quel numero superiore ai tremila morti sulle strade italiane che è una città che scompare ogni anno. Da ministro dei trasporti – ha concluso Salvini – voglio arrivare alla fine del mio mandato con strade più moderne, larghe, più sicure e meno morti sulla strada”.