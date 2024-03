Bari, incidente sulla statale 16: traffico in tilt

E’ tutta da ricostruire la dinamica di un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 all’altezza dell’uscita per Taranto. Il sinistro ha determinato forti rallentamenti a partire dall’uscita del quartiere San Paolo. Chilometri di coda stanno costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo in un orario già normalmente molto trafficato. Sul posto la polizia locale che sta provvedendo a regolamentare il traffico in prossimità dell’incidente. In corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità.

Secondo incidente anche sulla corsia direzione Nord all’altezza dell’uscita per Carbonara.