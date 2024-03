Bari, in spiaggia tra lavori in corso e pedaliere

Sono in corso, da parte della Multiservizi, i lavori di ripristino e restyling delle panchine sul lungomare. Anche in vista dei prossimi giorni di festa, quando sono attese tantissime persone proprio sul lungomare, tra baresi e turisti. I lavori continueranno anche nei prossimi giorni. In particolare sulla spiaggia di Pane e pomodoro dove sono già in corso alcuni interventi di restyling e di ritinteggiatura.

Intanto, complice la bella giornata, in molti stanno affollando la spiaggia di Pane e pomodoro e c’è chi sta già testando le nuove pedaliere.