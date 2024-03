Bari si prepara ai Misteri, i divieti per la processione

Domani, 29 marzo, è il giorno della tradizionale processione dei Misteri di Bari Vecchia. Quest’anno toccherà alle statue della Vallisa. Per l’occasione è stata emessa apposita ordinanza di divieti di sosta e di transito.

1. dalle ore 00.01 alle ore 14.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti vie / piazze:

a. strada J. Calò Carducci;

b. largo San Sabino, tratto compreso tra via J. Calò Carducci e strada Colagualano (eccetto

lato adiacente il Palazzo Arcivescovile);

c. strada Lamberti;

d. strada Santa Teresa dei Maschi;

e. piazzetta Sant’Anselmo;

f. strada San Marco;

g. strada Santa Maria del Buonconsiglio, tratto compreso tra strada Martinez e strada

Santa Scolastica;

h. strada Santa Teresa delle Donne;

i. largo Ospedale Civile;

j. via Pier l’Eremita;

k. strada Santa Chiara;

l. via Ruggiero il Normanno;

m. piazza Federico II di Svevia, tratto compreso tra piazza dell’Odegitria e via Ruggiero il

Normanno;

2. dalle ore 00.01 alle ore 23.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti vie / piazze:

a. via San Francesco d’Assisi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Latilla

e piazza Garibaldi;

b. via Boemondo;

c. strada Palazzo dell’Intendenza;

3. dalle ore 05.00 alle ore 24.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul piazzale C. Colombo, per n. 50 stalli prospicienti il marciapiede (lato interno al piazzale) compreso tra il “Varco Capitaneria” ed il mare;

4. dalle ore 09.00, relativamente al passaggio della processione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso:

Chiesa di San Gaetano (partenza), strada San Gaetano, strada J. Calò Carducci, strada Lamberti, strada Santa Teresa dei Maschi, strada degli Orefici, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, piazzetta Sant’Anselmo, strada San Marco, strada Carmine, via delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, strada Santa Scolastica, piazza san Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, via Ruggiero il Normanno, piazza Federico II di Svevia, piazza dell’Odegitria (arrivo in Cattedrale di Santa Maria Assunta – ore 13,00 circa);

Dalle ore 15.00, relativamente al passaggio della processione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso:

Cattedrale di Santa Maria Assunta (partenza), piazza dell’Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, via Crispi, via Ravanas, via Dante, via Sagarriga Visconti, largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Chiurlia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Federico II di Svevia, piazza dell’Odegitria (preghiera conclusiva – ore 22,30 circa), Cattedrale di Santa Maria Assunta (rientro – ore 23,00 circa).