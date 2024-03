Elezioni a Bari, nel centrodestra è ancora tempo di “toto nome”

“Il centrodestra, a breve, ufficializzerà il nome del candidato sindaco di Bari, che sarà il risultato di un’analisi e una riflessione seria che la nostra coalizione ha portato avanti nelle ultime settimane. Un candidato forte, autorevole, in grado di dare certezze ad una comunità che ha bisogno di riscatto e di avere una maggioranza coesa e orgogliosa alla guida della città”. La rosa dei candidati è composta dal magistrato Stefano Dambruoso (civico ma indicato da Forza Italia), che sarebbe il nome in vantaggio, poi il senatore Filippo Melchiorre (FdI), il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, e il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito. Quest’ultimo per diverse settimane è sembrato il candidato in pectore, poi la virata verso Dambruoso.

“Abbiamo ragionato su diverse figure – spiegano – tutte estremamente credibili e valide e siamo alle battute finali, nella certezza che la nostra scelta ricadrà sulla migliore proposta politica in grado di vincere le elezioni e dare entusiasmo a tutti coloro che si sentono alternativi al centrosinistra che ha governato in questi anni. Ci teniamo a sottolineare che tutti gli amici che sono nella rosa, abbastanza nota dei papabili sarebbero ottimi candidati, accomunati da profili e standing di altissimo spessore, ed è per questo che la nostra decisione sarà il frutto di un incastro di più considerazioni necessarie per vincere a Bari come in altri importanti Comuni della Puglia”.