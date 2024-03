Sicurezza sul lavoro, il prof Vimercati nella commissione ministeriale

Prestigioso riconoscimento per il prof. Luigi Vimercati, ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università di Bari Aldo Moro, designato componente della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La Commissione di studio avrà il compito e le finalità di “analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, per verificarne limiti, criticità e prospettive per un ponderato intervento legislativo e di riforma”.

La necessità dell’istituzione della Commissione trova la sua naturale motivazione, così come chiaramente espresso dallo stesso Decreto Ministeriale, nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha affermato che “la sicurezza sul lavoro costituisce un banco di prova primario per la civiltà di un Paese”.

Il decreto del Ministro della Giustizia rileva inoltre che al fine di “arginare la piaga delle morti sul lavoro è necessario responsabilizzare le imprese implementando un rapporto nuovo e virtuoso tra pubblico e privato”. Al riguardo, il decreto evidenzia che “per la complessa natura tecnico-scientifica dell’attività da compiere occorre avvalersi di esperti di comprovata professionalità, anche esterni all’amministrazione”.

La Commissione presieduta dal Vice Ministro Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, è composta oltre che dal prof. Vimercati, unico Componente di area medica con competenze specifiche di Medicina del Lavoro, dal Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, Dott. Antonio Corbo, dal Presidente dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Prof. Fabrizio D’Ascenzo, dal Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, Prof. Nicola Selvaggi, da due Professori Ordinari di Diritto Penale delle Università di Roma Torvergata e Cattolica del Sacro Cuore, nonché da due Professori Ordinari di Ingegneria delle Università di Bologna e del Politecnico di Milano.