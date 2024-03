Bari, aggressione in piazza Mercantile: ferita 13enne

Calci, pugni e schiaffi ai danni di una ragazzina. È accaduto a Bari, in particolare in piazza Mercantile. A riportare l’episodio è Telebari. Secondo quanto emerso, erano da poco passate le 23 quando una ragazzina di 13 anni è stata aggredita mentre era seduta a mangiare un gelato sulla panchina. Non ci sarebbero motivazioni dietro l’aggressione avvenuta per mano di un gruppo di ragazzini che hanno iniziato a sferrare pugni, calci e schiaffi. Necessario l’intervento dei carabinieri. La ragazzina, ferita e con un occhio nero, ha anche perso un dente.

Il gruppo della baby gang sarebbe composto da minorenni. Diversi testimoni avrebbero riferito di essere stati aggrediti dalla stessa banda sulla quale sono in corso le indagini. Il fenomeno delle baby gang è stato più volte discusso nella città di Bari. La situazione è analoga in diversi quartieri, ma molti degli episodi (che non riguardano solo atti di violenza nei confronti di persone, ma anche bus e monumenti cittadini) non si consumano solo in periferia, bensì in centro. Un fenomeno che, recentemente, era stato anche inserito tra le emergenze della città dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, in visita nel capoluogo pugliese lo scorso gennaio per affrontare diversi temi, ma anche per prendere visione di quanto accade nel tessuto urbano cittadino.

