Bari, colpi di pistola a Carbonara: feriti due giovani

Sparatoria a Carbonara nella notte. Due giovani si sono presentati spontaneamente all’ospedale Di Venere, nel quartiere Carbonara, per essere soccorsi dagli operatori sanitari. Il personale medico ha quindi allertato la polizia. Lievi le ferite riportate dai due giovani che non sono in pericolo di vita. Gli uomini della squadra mobile della questura di Bari intanto stanno ricostruendo quanto accaduto.