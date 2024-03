Intossicati durante gita in Puglia, verifiche su cibo dell’hotel

L’Istituto zooprofilattico di Putignano, in provincia di Bari, si sta occupando di effettuare le verifiche su alcuni campioni di carne, tra pollo e suino, per via dei casi di sospetta intossicazione alimentare riscontrata all’interno di un gruppo di 158 persone, tra cui studenti e docenti che si trovavano in gita scolastica in Puglia. Lo rende noto l’Asl Brindisi. Studenti e docenti provenienti da Milazzo, in provincia di Messina, hanno soggiornato in un albergo a Fasano, nel Brindisino.

Il Sian e il Siav B, rispettivamente Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione e Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale, hanno provveduto a mandare alcuni campioni degli alimenti consumati nel corso della permanenza in hotel dal gruppo. Inoltre, sono stati inviati all’Arpa Puglia i tamponi ambientali effettuati sulle superfici di lavoro e un campione di acqua del rubinetto della cucina dell’albergo. In totale, delle 158 persone, 53 sono stati trattati per “sintomi gastroenterici” in hotel, 11 nei punti di primo intervento territoriale e infine 5 nel pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni. Il gruppo è ripartito ieri sera per rientrare in Sicilia.

Dall’hotel, il direttore della struttura e il cuoco, responsabile operativo Haccp, hanno riferito, secondo quanto riportato dall’Asl che tutto il personale di cucina è stato in servizio negli ultimi giorni e si trovava in buone condizioni di salute. “Nell’albergo – si legge nella nota – erano presenti ulteriori 70 ospiti che non hanno lamentato disturbi. Tutti i risultati saranno oggetto di relazione conclusiva da parte del Coordinamento Mta (Malattie a trasmissione alimentare) del Dipartimento di prevenzione”.

