Niente da fare per le festività Pasquali che, puntualmente, a primavera inoltrata, sono caratterizzati da giornate di maltempo. È quanto emerge dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore in tutta la Puglia. In particolare, sono in arrivo da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadrati meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Foto Pxhere