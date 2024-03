Taranto, il concertone dell’Uno Maggio si farà

Il concertone del primo maggio a Taranto si farà. Lo hanno annunciato gli organizzatori con un post sui social. “Preparatevi a riempire il parco archeologico più vivo e libero d’Italia’. L’Uno Maggio Taranto è nato da un’iniziativa del Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, del quale fanno parte anche ex operai dell’Ilva. La direzione artistica è affidata invece a Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci.

La scorsa edizione fu interrotta dalle condizioni meteo avverse. La pioggia trasformò l’area in un vero e proprio pantano che costrinse gli organizzatori a interrompere l’evento nel parco archeologico spostandosi, a pagamento, nella struttura dello spazioporto, ma solo per un numero ristretto di persone. Diversi gli artisti che non riuscirono ad esibirsi in quell’occasione, tra loro Vinicio Capossela, Samuele Bersani, ma anche Ron, Niccolò Fabu, Marlene Kuntz, La Rappresentante di Lista e Willie Peyote. In seguito alle critiche Diodato scrisse un post sui social lasciando intendere che c’era nell’aria la volontà di arrendersi. “Non so – scrisse – se ci sarà un altro Uno Maggio Taranto. Non so se avremo la forza di rialzarci ancora una volta”. Oggi però ogni dubbio è stato spazzato via in seguito all’annuncio che conferma l’edizione 2024.