Bari, cade sulla pista ciclabile: “Colpa dei tombini”

Era a bordo di un monopattino sulla nuova pista ciclabile di San Girolamo quando ha perso l’equilibrio, forse a causa della presenza di un tombino, ed è caduto urtando anche la testa. Così è rimasto ferito un uomo. A denunciare l’episodio Peppino Milella, rappresentante dell’associazione IX Maggio. “Avevo denunciato da tempo l’insicurezza di questa pista ciclabile – spiega Milella – e purtroppo quello che avevo denunciato si è verificato. Qui è stata disegnata una pista senza mettere a livello i tombini e molti sono affossati e rappresentano un pericolo per chi circola in monopattino e in bici. Avevo chiesto da tempo un intervento ma nessuno ha fatto nulla”.

Il nuovo percorso ciclabile è stato duramente contestato dai residenti anche per aver tolto dei posti auto, rendendo anche difficoltoso il raggiungimento delle attività commerciali.