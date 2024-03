Bari, dal primo aprile cambia l’orario di conferimento rifiuti

Dal primo aprile cambiano gli orari per i conferimento dei rifiuti. Come di consueto, esclusivamente della frazione indifferenziata per la raccolta stradale (cassonetti): si potrà conferire tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 18.30 alle 22.30 e non più dalle ore 2.30 alle 22.30. Lo rende noto Amiut che per l’occasione ha voluto ricordare anche che in vista delle vacanze di Pasqua, sono stati ridefiniti gli orari delle aperture e dei servizi disponibili.

Nello specifico, il centro comunale di raccolta rifiuti in via Accolti Gil, nella zona industriale, sarà aperto domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle ore 7.30 alle 12.30; il centro comunale di raccolta rifiuti di via Martin Luther King sarà aperto domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle ore 7.30 alle 13. I centri mobili di raccolta resteranno chiusi lunedì 1° aprile, gli uffici start up resteranno chiusi domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile e il numero verde 800 011 558 non sarà attivo né domenica 31 marzo né lunedì 1° aprile.