Contratti bloccati, protesta a Bari dei lavoratori della distribuzione

St in di protesta questa mattina, promosso da Filcams Cgil Bari e Bat, Fisascat Cisl e UilTucs davanti alla sede dell’Ikea di Bari, dei lavoratori delle imprese che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata che aderiscono a Federdistribuzione delle province di Bari e BAT.

L’iniziativa di mobilitazione è stata indetta a seguito della proclamazione dello sciopero del suddetto personale, attuato mediante l’astensione dal lavoro per l’intero turno giornaliero. “Lo sciopero ed il presidio di protesta di oggi, 30 Marzo 2024 – dichiara il Segretario Generale della Filcams Cgil Bari, Antonio Ventrelli – sono finalizzati a rivendicare il diritto ad aumenti contrattuali dignitosi in linea con gli indici IPCA per far recuperare al personale della Distribuzione Moderna Organizzata l’aumento del costo della vita che negli ultimi quattro anni ha falcidiato i salari e sono necessari per contrastare le proposte irricevibili di Federdistribuzione (che hanno determinato la rottura delle trattative) in quanto mirano a mortificare le professionalità, a precarizzare ulteriormente il rapporto di lavoro ed a cancellare diritti e garanzie che i lavoratori del settore hanno conquistato con sacrifici e lotte nel corso degli ultimi anni”.