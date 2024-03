Modena-Bari: la storia. Iachini: “Aramu, una freccia in più”

Dopo quindici giorni di sosta per gli impegni delle nazionali, torna il campionato di serie B. Il Bari riparte con la ferma intenzione di tornare a fare punti per allontanarsi dalla zona pericolo. Avversario di turno, il Modena del tecnico Paolo Bianco reduce dal pareggio esterno contro il Cittadella.

Modena – Bari, gara valevole per la 31ª Giornata del campionato di serie B si giocherà lunedì, 1 aprile, fischio d’inizio alle ore 12.30.

L’avversario – Il Modena Football Club 2018, meglio noto come Modena, è una società calcistica italiana fondata nel 1912. L’attuale società è sorta nel 2018 ed è l’erede del Modena Football Club, fondato nel 1912 e fallito nel 2017, da cui è tramandata la tradizione sportiva che vanta 28 partecipazioni complessive al massimo campionato italiano di calcio (ove il miglior piazzamento è un terzo posto nella Serie A 1946-1947).

Nel suo palmarès si annoverano inoltre la vittoria di due campionati di Serie B, due Supercoppe di Serie C e, in campo internazionale, due Coppe Anglo-Italiane (competizione in cui la squadra modenese vanta il primato di successi) e un Torneo Internazionale dell’Amicizia di Ginevra. In virtù di ciò, il club è il sodalizio più prestigioso della provincia di appartenenza vantando la 21ª miglior tradizione sportiva in Italia.

I precedenti tra Bari e Modena sono 79 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 32 le vittorie biancorosse, 25 i pareggi e 22 le affermazioni gialloblù. In terra emiliana si sono disputati 40 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio in sole 8 occasioni, 14 sono stati i pareggi, mentre i canarini si sono imposti 18 volte.

Modena e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Braglia’ nello scorso campionato. La gara terminò 1-1. Per i galletti andò in rete Ricci a cui replicò l’attuale biancorosso Diaw.

Doppi ex della sfida: Primo Sentimenti, Francesco Capocasale, Paolo Conti, Stefano Beltrame, Gianni Seghedoni, Matteo Ciofani, Claudio Nitti, Francesco Fedato, Felipe Sodinha, Marco Rossi, Raffaele Bianco, Antonio Narciso, Giuseppe Greco, Andrea Milani, Edgar Çani, Andrea Schiavone, Federico Giampaolo, Simone Bentivoglio, Davide Dionigi, Giuseppe Gemiti, Simone Cavalli, Massimiliano Fusani, Davide Di Gennaro, Bruno Fantini, Gabriele Messina, Cristian Stellini, Claudio De Tommasi e Giuseppe Anaclerio.

Ex del match : Davide Diaw nel Bari.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: József Ging, Mauro Zironelli (anche se con i biancorossi non ha mai esordito per via del fallimento della Fc Bari di Giancaspro), Bortolo Mutti e Michele Mignani.

Alla vigilia della gara, ha parlato l’allenatore del Bari, Beppe Iachini: “Durante la sosta abbiamo lavorato molto, sia sulla difesa a 3 che su quella a 4. Aramu è con noi da una settimana: ho parlato con lui e ho provato a stimolarlo per fargli capire con quale spirito deve affrontare questa parte finale del campionato. Vedremo nei prossimi giorni la sua condizione, ma senza dubbio abbiamo una freccia in più per migliorare in fase realizzativa, anche se nelle ultime gare abbiamo fatto meglio. Menez passava più tempo sul lettino del medico che in campo e non c’erano miglioramenti. Per quanto concerne Diaw viaggiamo a vista, ma sono ottimista circa il suo recupero. In vista della gara di Modena convocherò tre ragazzi della Primavera: Colangiuli, Dachille e Natuzzi”.

Sul Modena, prossimo avversario in campionato: “Giocano insieme e si conoscono dal ritiro estivo. E’ una squadra pericolosa con qualità importanti, dovremo fare una grande partita”.

In casa Modena, il tecnico Paolo Bianco, ha così presentato il match ai microfoni del club: “Il Bari come noi arriva da un periodo di difficoltà, ma ha qualità ed è ora guidato da un tecnico tra i più esperti e vincenti della categoria. Sarà una partita complicata – prevede Bianco -, però il Modena è dall’inizio della stagione che se la gioca sempre alla pari. In talune occasioni avremmo meritato qualche punto in più, ma io guardo dritto negli occhi il presente: impone di essere tutti positivi e focalizzati esclusivamente sulla voglia di ritornare a vincere”.

“Noi abbiamo un urgente bisogno di ritornare alla vittoria, in qualsiasi modo. E’ una priorità che altre squadre hanno anche più di noi, ma questa è la serie B, lo sappiamo. Anche se avremo 3 gare in 12 giorni dobbiamo pensare a far bene quella col Bari. Un risultato positivo lunedì ci permetterebbe di andare a Terni con prospettive diverse”, spiega l’allenatore gialloblù”. Ha concluso Bianco.

PROBABILI FORMAZIONI:

MODENA: Seculin, Riccio, Zaro, Pergreffi, Santoro, Magnino, Gerli, Palumbo, Corrado, Gliozzi, Abiuso. Allenatore: Bianco.

BARI: Brenno, Zuzek, Di Cesare, Vicari, Pucino, Maita, Benali, Sibilli, Dorval, Puscas, Morachioli. Allenatore: Iachini.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitrerà la gara Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Gli assistenti saranno Marco Ricci della sezione di Firenze e Andrea Niedda della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale sarà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, mentre al VAR ci sarà Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

(foto ssc bari)