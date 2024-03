Avrebbe cercato di evitare un animale e sarebbe così finita fuori strada con la sua auto. E’ accaduto sulla Turi-Putignano. La donna, classe 86, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. A chiamare i soccorsi gli automobilisti in transito in quel momento.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 della Postazione di Turi, i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano e l’anas. La polizia locale provvederà ad accertare la dinamica dell’incidente.

foto vivi la strada