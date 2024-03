Turismo, dai paesaggi alla cultura: ecco Fossombrone

Nascosta tra le colline della media valle del Metauro, lungo l’antica Via Flaminia, sorge Fossombrone, una città ricca di storia e fascino. Il suo nome trae origine da Forum Sempronii, un’antica città romana che visse il suo periodo di massimo splendore durante l’epoca imperiale. Oggi, Fossombrone incanta i visitatori con la sua ricchezza artistica, le sue bellezze naturali e la sua vibrante atmosfera senza tempo.

Esplorando il patrimonio culturale

Il cuore pulsante di Fossombrone è corso Garibaldi, adornato dai suoi distintivi porticati, noti come “le logge”. Costruite dopo il Mille per ospitare il crescente commercio della città, queste logge rappresentano un luogo affascinante per passeggiare e immergersi nella storia locale. Tra le principali attrazioni culturali della città, spicca la chiesa di San Filippo, un gioiello barocco del XVII secolo. Non lasciatevi ingannare dalla sua facciata incompiuta, perché all’interno troverete un’esplosione di bellezza con stucchi, dorature e opere d’arte di maestri locali. Un’altra meraviglia da non perdere è il Ponte della Concordia, che attraversa maestosamente il fiume Metauro. Costruito nel 1792 e restaurato dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo ponte offre uno spettacolo mozzafiato e un’opportunità unica per immergersi nella storia della città.

Dai tesori artistici a quelli naturali

La Casa Museo Quadreria Cesarini è un altro imperdibile punto di interesse. Questo luogo offre una visione unica della vita borghese del XX secolo e una pregevole collezione di opere d’arte italiana. Fossombrone è anche conosciuta come la “città delle tre corti”, grazie alla sua architettura rinascimentale che include la Corte Alta, oggi sede di un museo e di una pinacoteca civica. Per una vista panoramica mozzafiato, dirigetevi al Colle dei Cappuccini e visitate la Chiesa di San Giovanni Battista, da cui potrete ammirare l’intera valle fino al mare. Per gli amanti della natura invece, le Marmitte dei Giganti offrono un’esperienza unica. Situate lungo il fiume Metauro, queste impressionanti formazioni rocciose sono il risultato dell’erosione fluviale e offrono uno spettacolo naturale affascinante.

L’identità tra folklore e tradizioni, anche culinarie

Fossombrone è viva tutto l’anno con eventi e tradizioni che celebrano la sua storia e la sua cultura. Tra i più attesi vi è il trionfo del Carnevale, che trasporta la città nel Rinascimento con giochi storici, gare e costumi d’epoca. Infine, non lasciate Fossombrone senza aver assaggiato i passatelli fatti a mano, un piatto tradizionale marchigiano che delizia il palato con il suo sapore autentico. Questo borgo è vero e proprio tesoro nascosto nelle Marche, un luogo da scoprire poco a poco per immergersi completamente nella sua storia, arte e natura.

Foto Freepik