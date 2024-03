Bari, chiude l’edicola di largo Ciaia: “Un punto di riferimento”

E’ stato per decenni un punto di riferimento per i residenti del quartiere Carrassi ma soprattutto per i pendolari che raggiungono (o partono dalla città) largo Ciaia. Il proprietario dell’edicola, Francesco Sforza, va in pensione e la sua attività chiuderà. Lo si legge nel gruppo “Sei di Carrassi se”. “Ci mancherà il suo sorriso, la sua ironia e l’odore della carta dei giornali ….Buona vita, amico! Mancherai a tutti”, scrive una cliente.

Sull’editoria è stato affisso anche un cartello: “Dal primo aprile questa edicola non sarà più operativa”