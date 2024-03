Bari, lavori nelle scuole durante le festività pasquali

In concomitanza con la chiusura delle scuole in occasione delle festività pasquali, nell’ambito dell’accordo quadro in essere per la manutenzione dell’edilizia scolastica, sono in corso una serie di lavorazioni incompatibili con la presenza degli alunni. Ecco quali:

· Scuola dell’infanzia Ferranini (in via Luigi Ferrranini, traversa di corso Alcide de Gasperi): riqualificazione esterna, rifacimento dell’intera pavimentazione e sistemazione muro di recinzione, realizzazione di cancelletti per delimitare l’area ludica; copertura delle griglie dell’intercapedine con pannelli millefori per migliorare le condizioni dell’ingresso dal punto di vista della sicurezza ed estetico; installazione di faretti esterni. A seguire: posizionamento del tappetino antitrauma esterno, circa40 mq, e del materiale antiurto sulla recinzione

· scuola elementare Marconi (via skandemberg) rifacimento pavimentazione esterna;

· scuola dell’infanzia Lopopolo (via Cassala 15): tinteggiatura e revisione di tutte le porte in legno;

· scuola elementare Falcone (via delle Azalee 2): tinteggiatura pareti (a cura di Bari Multiservizi)

· scuola elementare De Amicis (via Re David 179): tinteggiatura pareti (a cura di Bari Multiservizi)

· scuola dell’infanzia ed elementare E/28 (strada San Girolamo 24): messa in sicurezza e ripristino delle facciate

· scuole – elementare Tauro e media Fiore (via Martin Luther King): apertura varco di passaggio e creazione rampa con sistemazione camminamento

· scuola media Laterza (via Zanardelli 16): adeguamento 3 uscite di emergenza mediante creazione di nuove scalinate, apertura nuovo cancello ingresso e sistemazione del passaggio esterno palestra

· scuola media Zingarelli (via Pansini 3): tinteggiatura corridoi dell’intero piano rialzato Tre luci su lavabo più una luce a parete

· scuola elementare Anna Frank (via Niceforo): messa in sicurezza marciapiede esterno.

“Abbiamo approfittato della sospensione delle attività didattiche – commenta l’assessore Paola Romano – per mettere in campo una serie di interventi di piccole e medie dimensioni che possano risolversi in pochi giorni in modo da migliorare gli spazi didattici e quelli esterni a disposizione delle scuole comunali. – Nel frattempo proseguono tutti i 10 cantieri pnrr a cui a breve (martedì ) si aggiungerà quello del polo educativo regina Margherita”.