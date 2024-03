Cucina, ricche di vitamina D e proteine: in tavola le uova

Ricche di proteine e fonte preziosa di vitamina D, in tavola oggi portiamo le uova, alimento tipico delle festività Pasquali nutriente e versatile in cucina, motivo per cui ha sempre trovato un “posto speciale” sia per pietanze salate, sia per pietanze dolci. Le uova però, oltre a poter essere utilizzate in maniera creativa, sono anche ricche di proprietà benefiche per l’organismo. Ma ansiamo per gradi.

In primis, le uova sono una fonte eccellente di proteine di alta qualità, contenendo tutti gli amminoacidi essenziali necessari per la costruzione e il mantenimento dei muscoli. Sono anche ricche di vitamine e minerali essenziali, tra cui vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina D, vitamina E, ferro, zinco e selenio. Questi nutrienti svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la salute generale dell’organismo.

Inoltre, le uova sono una delle poche fonti alimentari naturali di vitamina D, importante per la salute delle ossa e per il sistema immunitario. Contengono anche colina, un nutriente essenziale per la salute del cervello e del sistema nervoso. Contrariamente a quanto si pensava in passato, le uova sono state riabilitate da studi recenti che hanno dimostrato che il loro consumo non è associato ad un aumento del rischio di malattie cardiache. Tuttavia, è importante consumarle con moderazione e come parte di una dieta equilibrata. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Uova in camicia con avocado e salmone affumicato

Porta a ebollizione dell’acqua leggermente salata in una pentola. Spegni il fuoco e aggiungi delicatamente le uova nell’acqua calda. Copri la pentola e lascia cuocere le uova per circa 5-6 minuti per ottenere delle uova in camicia perfette. Nel frattempo, affetta gli avocado e spremi un po’ di succo di limone sopra per evitare che si ossidino. Scolare le uova e metterle in acqua fredda per fermare la cottura. Sbuccia le uova con cura e tagliale a metà. Disponi le fette di avocado su un piatto da portata e posiziona sopra le uova in camicia. Aggiungi le fette di salmone affumicato sopra le uova e condisci con sale e pepe a piacere. Spolvera un po’ di erba cipollina tritata sopra le uova, se desiderato. Servi con pane tostato caldo.

Quiche al formaggio e verdure

Preriscalda il forno a 180°C e foderare una teglia rettangolare con la pasta sfoglia, facendo attenzione a sigillare bene i bordi. In una padella, scalda un po’ di olio d’oliva e soffriggi la cipolla, la zucchina e il peperone fino a quando saranno morbidi. In una ciotola, sbatti le uova con la panna da cucina e il formaggio svizzero grattugiato. Aggiungi le verdure soffritte e mescola bene. Versa il composto di uova e verdure sulla base di pasta sfoglia nella teglia. Inforna per circa 25-30 minuti, o finché la quiche sarà dorata e gonfia. Una volta cotta, lascia raffreddare leggermente prima di tagliare a fette e servire. Gusta calda o a temperatura ambiente come antipasto o piatto principale accompagnata da una fresca insalata verde.

