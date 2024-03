Gigi D’Alessio, nuove date anche in Puglia per il tour estivo

Tempo di novità per tutti i fan di Gigi D’Alessio: a grande richiesta si aggiungono nuove date al tour estivo dell’artista, con il raddoppio a Barletta, il 17 luglio al Fossato del Castello, oltre al concerto del 19 luglio già in programma, e un nuovo appuntamento il 17 agosto all’Arena Virgilio di Gaeta (LT). Un emozionante viaggio live che, dopo gli otto eventi speciali di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” a giugno in Piazza del Plebiscito, toccherà le più belle località d’Italia, da nord a sud.

Una notizia che arriva a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “NU DISPIETTO ” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) in cui l’artista sceglie ancora una volta la lingua napoletana per esprimere al massimo la poesia di un sentimento così forte e completo. Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella di Gigi per cantare l’amore e raccontare due vite che finalmente si incontrano creando un legame che dà pace e cura.

Di seguito il calendario aggiornato:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO nuova data

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

07 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

08 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

09 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO nuova data

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).