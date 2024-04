Bari, a Palese campagne e stradine invase dai rifiuti: “Scempio”

Giocattoli con su scritto ancora il nome del bimbo a cui appartengono, elettrodomestici, contenitori di detersivi, ma anche organico e molto altro ancora. È lo scenario che accompagna – ormai quasi da sempre – le campagne baresi, in particolare quelle del Municipio 5. Da San Pio a Palese la situazione è la stessa: le campagne sono discariche a cielo aperto. A segnalarlo sono i residenti, stanchi di una situazione che va avanti da anni. “Le campagne sono discariche, non si può passeggiare che si è costretti a vedere scempio ovunque – spiega un residente – mette i brividi vedere i nomi dei bambini a cui appartengono i giocattoli. Mi auguro che i genitori siano consapevoli dell’esempio che stanno dando” – conclude. Parole a cui fanno eco quelle di un’altra cittadina.

“Nel Municipio 5 è la normalità – spiega – purtroppo c’è da prendersela solo con gli incivili che tante volte oltre a gettare i rifiuti li incendiano anche. A Palese, forse perché ci vivo vedo il peggio. Se si guarda bene in campagna è pieno di rifiuti di ogni tipo. Mi dispiace molto per i proprietari dei terreni che subiscono questo. Io metterei più fototrappole, non è bello per noi, per i turisti, né tanto meno per i bambini o chi porta a passeggio i cani che magari si vuole godere del tempo all’aria aperta e invece si ritrova a camminare scansando le buste” – conclude.