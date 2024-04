Pasquetta tra musei e parchi, con allerta per forte vento a Bari

Tra pranzi in agriturismo e gite fuori porta, sono tante le “opzioni” per trascorrere una Pasquetta anche per chi non vuole spostarsi da Bari. A preoccupare però è l’allerta meteo per il forte vento.

L’inaugurazione della spiaggia di Torre Quetta prevista per oggi è stata rinviata al 7 aprile (con lo stesso programma), ma comunque la spiaggia sarà aperta nella giornata di oggi, anche i chioschi.

Atteso il tutto esaurito al parco dei tulipani , inaugurato martedì 26 marzo. Tante le iniziative artistiche e culturali che renderanno fruibile il parco anche per eventi e percorsi professionalizzanti ispirati all’arte e alla natura, nella logica della più ampia inclusività. I 120mila bulbi di tulipani, nel rispetto dei più sostenibili criteri di circolarità, alla fine del ciclo di fioritura saranno donati ad associazioni del terzo settore per essere nuovamente piantati.

Per gli amanti di musei e monumenti, previste aperture straordinarie, alle consuete tariffe di ingresso. Qui l’elenco, con le indicazioni su orari di apertura e chiusura di ogni singolo monumento pugliese.

E poi ci sono i parchi e le spiagge, anche se non tutta la costa è pronta ad accogliere i baresi per Pasquetta. Nel parco Gentile a Japigia sono stati sistemati tavoli da pic nic. “Dopo la positiva esperienza fatta nel quartiere Sant’Anna, dove tanti cittadini mi avevano chiesto dei tavoli vicino alle aree ludiche dei bambini, utili per poter condividere momenti di relax, ecco accontentati anche i residenti del quartiere Japigia – ha detto il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti – Queste piccole attenzioni rendono ancora più piacevoli i momenti aggregativi di questa meravigliosa comunità perché si sa che intorno ad un tavolo, magari con una buona fetta di torta tra le mani, si ragiona meglio”.