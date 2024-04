In farmacia vaccini agli over12 e la scelta del medico di famiglia

Tutte le vaccinazioni (quelle contenute nel piano nazionale vaccinale) per gli over 12 oltre a quelle già possibili come Covid e influenza, alcuni esami diagnostici in telemedicina e l’allargamento dell’utilizzo di alcune analisi con prelievo di sangue capillare (controllo di glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.) che in alcune regioni sono a già a carico del servizio sanitario nazionale come in Liguria. Ma anche luogo dove poter “scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario nazionale” oltre all’utilizzo delle farmacie come Cup per le prenotazioni di visite ed esami che già esiste. Si rafforza la farmacia dei servizi con il Ddl che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri.

La bozza prevede che “i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia”. Ma in questi locali sara’ vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. Oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione Farmacia dei servizi. In farmacia sarà anche possibile la consegna di dispositivi medici per il trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, tamponi diagnostici salivari e orofaringei compresi i test per aiutare a scegliere la migliore terapia antibiotica. Per erogare questi nuovi servizi le farmacie potranno conquistare nuovi spazi fisici anche in rete fra più esercizi.