Modena-Bari finisce con un pareggio al ‘Braglia’

Finisce 1-1 il match al ‘Braglia’, tra Modena e Bari. In vantaggio con rigore al 51esimo il Modena con Palumbo. Rigore assegnato per tocco di mano di Vicari su conclusione di Manconi. Il Bari ha pareggiato al 62esimo con Pucino.

Il Bari è sceso in campo in maglia bianca con inserti rossi, calzoncini rossi e calzettoni bianchi, Modena in maglia gialla, calzoncini e calzettoni blù.

Prima del via è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone, direttore generale dell’ACF Fiorentina, prematuramente scomparso.

(Foto ssc Bari)