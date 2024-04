Turisti a Bari, 17mila presenze nel ponte di Pasqua

“Oggi a Bari ci sono circa duemila turisti che hanno scelto la nostra città per le vacanze di Pasqua”. Così sui social l’assessore al Turismo, Ines Pierucci. Diciassettemila turisti da giovedì 28 marzo ad oggi, con una permanenza media di tre notti. La provenienza é per la metà dall’Italia con la restante parte distribuita tra Polonia, Germania, Spagna, Ungheria, Bulgaria, Francia, Repubblica Ceca, e nonostante non ci sia il volo diretto anche dagli Stati Uniti d’America.

“Oggi tutti i musei della città sono aperti per ospitare i tanti cittadini temporanei. Benvenuti a Bari dove continueremo a migliorare i servizi per tutti coloro che sceglieranno Bari con la vocazione sempre più culturale”, conclude.