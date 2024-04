Ambiente, dal 15 maggio saranno attive le ‘Sentinelle del mare’

Dal 15 maggio al 15 settembre prossimi, nell’ambito dell’attività di Confcommercio per la sostenibilità, si svolgerà il progetto ‘Sentinelle del mare’, nato dalla collaborazione tra la Confederazione e l’Alma Mater studiorum – università di Bologna, iniziativa dedicata al “monitoraggio della biodiversità marina che, col metodo della ‘citizens science’, coinvolge nella ricerca turisti e imprese delle aree costiere, guidati e animati da giovani biologi, in un’attività di sensibilizzazione alla tutela del mare e di crescita della consapevolezza ambientale”. È quanto riferito a Roma, in occasione della presentazione di ‘Imprendigreen’, evento orientato a sviluppare la transizione ecologica delle aziende. Le attività del progetto si terranno, dunque, in primavera ed estate, in coordinamento con le associazioni territoriali e di categoria di Confcommercio, in “10 aree di rilevamento lungo la costa italiana”.