Bari, agguato a Torre a Mare: ucciso il nipote del boss Capriati

Sparatoria ieri sera a Torre a Mare, ucciso Raffaelle ‘Lello’ Capriati, figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati, quest’ultimo boss del clan di Bari vecchia.

La sparatoria in via Bari, all’incrocio che va verso Noicattaro e sulla statale 16. Sarebbero almeno quattro i colpi esplosi.

La vittima era in auto su via Bari quando sarebbe stata raggiunta da una altra vettura. Capriati è morto nel tragitto per arrivare al Policlinico. Era stato scarcerato qualche tempo fa dopo aver scontato 17 anni per concorso nell’uccisione di Michele Fazio, il 15enne ucciso per errore a Bari vecchia il 12 luglio 2001.