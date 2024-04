Omicidio a Bari, Forza Italia: “Il Governo intervenga”

Interventi emergenziali del Viminale per fronteggiare l’escalation criminale in atto a Bari. Li auspica il partito cittadino di Forza Italia, estremamente preoccupato per il susseguirsi di sparatorie, omicidi, ferimenti e pestaggi che stanno insanguinando Bari nelle ultime settimane, mettendo a rischio anche innocenti e giovanissimi. Fatti criminali di massima gravità, anche perché tra le vittime ci sono esponenti di spicco della malavita locale. Il che potrebbe innescare pericolose recrudescenze. Per questo Forza Italia Bari è tornata a chiedere al vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, di rappresentare la grave situazione che affligge Bari al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per presidiare ulteriormente il territorio e fronteggiare l’emergenza.

«Al sindaco di Bari – ha detto Giuseppe Carrieri, vice segretario cittadino FI Bari – e ai tanti che, come lui, in queste settimane, per pura propaganda, hanno minimizzato il pericolo della criminalità barese; a chi ha raccontato aneddoti di “dialogo” delle istituzioni con i clan mafiosi; a quelli che hanno attaccato chi non ha voluto sottovalutare il problema dei clan mafiosi a Bari; a tutti questi chiediamo di fare al meglio il mestiere per cui sono pagati dalle Comunità che amministrano e di riportare in cima alle priorità amministrative la questione della sicurezza urbana; insomma, di fare di tutto per allontanare la mafia dalla Città e dalle istituzioni. E si smetta di nascondere la testa sotto la sabbia e non ci si illuda che sia possibile convivere con i 14 clan mafiosi che imperversano in Città o, peggio, che sia una soluzione far finta che non esistano!».

(Foto freepik)