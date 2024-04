Primarie a Bari, i big della politica a sostegno di Leccese e Laforgia

Due big a sostegno di Vito Leccese e Michele Laforgia per le primarie del 7 aprile. “Venerdì 5 aprile Elly Schlein sarà a Bari per sostenere la campagna delle primarie di Vito Leccese”. Lo annuncia su Facebook il segretario regionale del Pd pugliese, Domenico De Santis. “Elly Schlein – aggiunge – ha sentito me e Vito Leccese per comunicarci che venerdì prossimo verrà a Bari per chiudere la campagna elettorale delle primarie. Una presenza che, ancora una volta, testimonia la sua vicinanza e la grande attenzione per Bari e per la Puglia. Insieme a lei racconteremo i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni e le nostre proposte per il futuro della città. Insieme ad Elly – fa sapere – ci saranno il sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente Michele Emiliano, i parlamentari pugliesi, il gruppo dirigente locale e tutti i nostri iscritti e militanti del Partito democratico barese. Sarà una bella e partecipa giornata di democrazia, uniremo il centrosinistra”.

Il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà a Bari giovedì 4 aprile alle ore 19 sul palco di piazza Prefettura per sostenere la candidatura di Michele Laforgia in vista delle primarie del 7 aprile.

Con lui il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno, l’europarlamentare Mario Furore, il coordinatore provinciale del M5S Bari Raimondo Innamorato, il deputato Gianmauro Dell’Olio, i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, i consiglieri municipali Gaetano Colella, Giuseppe Bondanese, Chiara Riccardi, Giuseppe Catalano, Vito Saliano, il rappresentante del gruppo territoriale Daniele Amendolare, eletti ed iscritti del M5S.

“Siamo orgogliosi – dichiarano Innamorato, Dell’Olio, Delle Fontane, Carelli e i consiglieri municipali del M5S – della presenza di Giuseppe Conte per Michele Laforgia. Una presenza che, ancora una volta, testimonia l’impegno e la grande attenzione per Bari e per i territori. Insieme a lui illustreremo le nostre proposte per la città e per il rinnovamento che riteniamo necessario”.