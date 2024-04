Primarie Bari, Laforgia: “Città ben amministrata ma c’è molto da fare”

“Non c’è bisogno di ripetere che siamo dalla stessa parte, se non fosse stato così non saremmo stati qui. Dato che, a un certo punto, si è deciso di fare le primarie per scegliere il candidato del centrosinistra, siamo tutti in campagna elettorale e bisogna mettere in evidenza le cose che sono state fatte: chi governa ha il dovere di dire ciò che ha fatto e non ciò che farà”. Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra, Michele Laforgia, durante un confronto con l’altro candidato, Vito Leccese, i sindacati studenteschi Link e Uds, e l’Adi (associazione rappresentativa dei dottorandi). “Molte cose non sono state fatte – ha aggiunto – non stiamo negando che Bari sia stata ben amministrata, altrimenti non saremmo dalla stessa parte. Ma basta con il tono da lesa maestà ogni volta che si dice che qualcosa non è andato bene”. Laforgia ha chiarito che “bisogna ascoltare ciò che ci viene chiesto perché viene dalle risposte che non siamo riusciti a dare, perché io sono dentro questa maggioranza, non sono fuori. Dobbiamo lavorare tenendo conto che sono cresciuti dei bisogni che non siamo riusciti a governare”.