Con la riduzione delle tariffe disposta oggi da Arera per il prossimo trimestre, le bollette della luce sul mercato tutelato tornano finalmente ai livelli del 2021, prima dello scoppio della crisi energetica che ha investito il nostro Paese. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario disposto da Arera.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (II trimestre), le tariffe dell’energia elettrica risulteranno più basse del 14,8%, e addirittura inferiori del -51% rispetto al secondo trimestre del 2022, quando l’Italia si trovava in piena crisi energia, e dal prossimo 1 aprile torneranno ai livelli del 2021 – spiega il Codacons – Si tratta tuttavia di risparmi ipotetici perché, come noto, dal prossimo 1 luglio terminerà il mercato tutelato della luce, e scatterà il Servizi a tutele graduali per chi non ha scelto un operatore del mercato libero e non è un utente vulnerabile.

“Il vero problema ora sono i prezzi dell’energia sul mercato libero, dove le tariffe risultano ancora elevate e non si assiste ad una reale concorrenza tra operatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’andamento delle quotazioni energetiche deve portare ad una rapida discesa delle tariffe anche in tale comparto, affinché i vantaggi siano per tutti i consumatori, non sono per quelli che ancora risiedono nel regime a maggior tutela”.