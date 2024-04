Bari, apre il locale di Vincenzo Capuano: “Pizze gratis dalle 18”

“Questa che vedete in foto non è soltanto una nuova pizzeria. È per me un sogno, un messaggio importante. La sede di Bari è pronta, nel mio piccolo sogno imprenditoriale aprire sempre più a Sud, mi rende orgoglioso”. Scrive così sui social Vincenzo Capuano, campione del mondo di pizza contemporanea nel 2022 e ospite della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” su Rai 1 con Antonella Clerici.

“Altri posti di lavoro, altri sogni, altro valore per il brand e per il territorio che si ospita con amore. Vi aspetto giovedì 4 aprile dalle 18:00 con mille pizze gratis e regali per i primi che arrivano e poi immancabilmente la Pasta e patate di nonno Enzo”. Il locale apre in via Piccinni.