Bari, luci fulminate: il “quartierino” è di nuovo al buio

Lampioni spenti, cantieri aperti e traffico puntualmente in tilt. Auto che sfrecciano sull’unica via scorrevole (viale Pasteur). Il quartierino vive un momento complicato: malcontento e polemiche crescono giorno per giorno. A far crescere il disappunto tra i residenti è anche l’illuminazione.

“C’è una pessima illuminazione – spiega Anna Maria Lupo (comitato cittadino) – nel quadrilatero del nostro quartiere. Le strade sono al buio per mesi. Restano illuminate solo per pochi giorni. Ed è presto spiegato: l’amministrazione si ostina a conservare lampioni obsoleti a luce calda che puntualmente si spengono ogni mese, per dare luce solo per pochi giorni.

Le strade extra urbane ormai sono attrezzate con luci Led, mentre quelle urbane che necessitano di maggiore illuminazione per la sicurezza dei cittadini restano spesso al buio. La sveglia suona sempre in ritardo proprio per le cose essenziali”.